В Киеве предупредили об опасности из-за ухудшения погоды
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий из-за снижения температуры, и в ночное время прогнозируются заморозки в воздухе. В столице был объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву", - говорится в объявлении.
По данным синоптиков, в ночь на 11 ноября будут заморозки в воздухе 0-2 градусов.
В Укргидрометцентре заявили о I ("желтом") уровне опасности из-за ухудшения погоды.
Жителей и гостей Киева предупредили о ночных заморозках 11 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)
Похолодание 10 октября
Ранее в прогнозе погоды от Укргидрометцентра говорилось, что сильные заморозки ожидаются в Украине и сегодня. Причем не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
Кроме того, в некоторых областях также ожидаются дожди.
Также сообщалось, что по прогнозу синоптиков, 11 октября в Украине будут сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности).
Ранее сообщалось, что недавно в Карпатах ударил мороз до -6 градусов.
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