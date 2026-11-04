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У Києві уже понад добу тривають екстрені відключення світла

11:22 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Києві тривають екстрені відключення світла (Getty Images)

У Києві тривають екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК.

У компанії пояснили, що поки що енергетикам не вдається стабілізувати ситуацію в енергоситемі, щоб графіки погодинних вимкнень знову могли діяти.

"Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють", - йдеться у заяві.

У ДТЕК запевняють, що енергетики працюють цілодобово над ліквідацією наслідків ворожих атак, які і спричинили екстрені відключення.

Оновлено. У Київській області також розпочались екстрені відключення, повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, екстрені відключення світла почали діяти вранці 3 листопада. На короткий проміжок часу їх скасовували, втім, згодом знову запровадили. Таким чином, екстрені вимкнення діють уже понад добу.

Також РБК-Україна писало, що під особливим прицілом ворога перебуває енергетика на Київщині та Дніпропетровщині. Окупанти зосереджують свою увагу на регіонах з найвищою щільністю населення.

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КиївВідключеня світлаЕнергетики