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В Киеве уже более суток продолжаются экстренные отключения света

11:22 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве продолжаются экстренные отключения света (Getty Images)

В Киеве продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании объяснили, что пока энергетикам не удается стабилизировать ситуацию в энергосистеме, чтобы графики почасовых отключений снова могли действовать.

"Киев: по команде Укрэнерго экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики пока не действуют", - говорится в заявлении.

В ДТЭК уверяют, что энергетики работают круглосуточно над ликвидацией последствий вражеских атак, которые и повлекли за собой экстренные отключения.

Обновлено. В Киевской области также начались экстренные отключения, сообщили в ДТЕК.

Напомним, экстренные отключения света начали действовать утром 3 ноября. На короткий промежуток времени их отменяли, впрочем, позже снова ввели.Таким образом, экстренные отключения действуют уже более суток.

Также РБК-Украина писала, что под особым прицелом врага находится энергетика в Киевской и Днепропетровской областях. Оккупанты сосредотачивают свое внимание на регионах с высокой плотностью населения.

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