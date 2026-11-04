В Киеве уже более суток продолжаются экстренные отключения света

В компании объяснили, что пока энергетикам не удается стабилизировать ситуацию в энергосистеме, чтобы графики почасовых отключений снова могли действовать.

"Киев: по команде Укрэнерго экстренные отключения продолжаются. Пока отменить экстренные отключения в столице не удается. Графики пока не действуют", - говорится в заявлении.

В ДТЭК уверяют, что энергетики работают круглосуточно над ликвидацией последствий вражеских атак, которые и повлекли за собой экстренные отключения.

Обновлено. В Киевской области также начались экстренные отключения, сообщили в ДТЕК.

Напомним, экстренные отключения света начали действовать утром 3 ноября. На короткий промежуток времени их отменяли, впрочем, позже снова ввели.Таким образом, экстренные отключения действуют уже более суток.