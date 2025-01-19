У Києві понад 450 будинків залишилися без тепла: у чому причина

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 18 січня на Лук'янівці був пошкоджений трубопровід. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа чистина. Станом на 14:00 19 січня у Шевченківському районі тривають ремонтні роботи на пошкодженому трубопроводі.

Також внаслідок атаки були пошкоджені контактні мережі та інженерні мережі, тому були зміни у русі тролейбусів.

Більше про наслідки атаки та як виглядала Лук'янівка у Києві після атаки Росії - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.