В Киеве более 450 домов остались без тепла: в чем причина

Напомним, что в результате ракетной атаки на Киев 18 января на Лукьяновке был поврежден трубопровод. В результате этого были затоплены улицы и проезжая часть. По состоянию на 14:00 19 января в Шевченковском районе продолжаются ремонтные работы на поврежденном трубопроводе.

Также в результате атаки были повреждены контактные сети и инженерные сети, поэтому были изменения в движении троллейбусов.

Больше о последствиях атаки и как выглядела Лукьяновка в Киеве после атаки России - в отдельном материале РБК-Украина.

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