У Києві понад 450 будинків залишилися без тепла: у чому причина

Аварія на тепломережі сталася у Києві у неділю, 19 січня. Без опалення залишилися понад 450 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію в Telegram.

У КМДА зазначають, що для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури.

Аварія сталася у Солом'янському районі. Діаметр пошкодженого трубопроводу - 450 мм. Фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять роботи з відкачування води з теплової камери.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 18 січня на Лук'янівці був пошкоджений трубопровід. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа чистина. Станом на 14:00 19 січня у Шевченківському районі тривають ремонтні роботи на пошкодженому трубопроводі.

Також внаслідок атаки були пошкоджені контактні мережі та інженерні мережі, тому були зміни у русі тролейбусів.

Більше про наслідки атаки та як виглядала Лук'янівка у Києві після атаки Росії - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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