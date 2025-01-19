У Києві понад 450 будинків залишилися без тепла: у чому причина
Аварія на тепломережі сталася у Києві у неділю, 19 січня. Без опалення залишилися понад 450 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію в Telegram.
Аварія сталася у Солом'янському районі. Діаметр пошкодженого трубопроводу - 450 мм. Фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять роботи з відкачування води з теплової камери.
Ремонтні роботи планують завершити за добу.
Внаслідок пошкодження тепломережі відсутнє тепло у 452 житлових будинках у Солом'янському районі Києві.
У КМДА зазначають, що для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури.
Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 18 січня на Лук'янівці був пошкоджений трубопровід. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа чистина. Станом на 14:00 19 січня у Шевченківському районі тривають ремонтні роботи на пошкодженому трубопроводі.
Також внаслідок атаки були пошкоджені контактні мережі та інженерні мережі, тому були зміни у русі тролейбусів.
Більше про наслідки атаки та як виглядала Лук'янівка у Києві після атаки Росії - в окремому матеріалі РБК-Україна.
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