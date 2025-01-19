ua en ru
Вс, 19 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве более 450 домов остались без тепла: в чем причина

Киев, Воскресенье 19 января 2025 14:54
UA EN RU
В Киеве более 450 домов остались без тепла: в чем причина Фото: в Киеве более 450 домов остались без тепла из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Авария на теплосети произошла в Киеве в воскресенье, 19 января. Без отопления остались более 450 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

Авария произошла в Соломенском районе. Диаметр поврежденного трубопровода - 450 мм. Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят работы по откачке воды из тепловой камеры.

Ремонтные работы планируют завершить за сутки.

В результате повреждения теплосети отсутствует тепло в 452 жилых домах в Соломенском районе Киева.

В КГГА отмечают, что для корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные для обогрева помещений и поддержания необходимой температуры.

Напомним, что в результате ракетной атаки на Киев 18 января на Лукьяновке был поврежден трубопровод. В результате этого были затоплены улицы и проезжая часть. По состоянию на 14:00 19 января в Шевченковском районе продолжаются ремонтные работы на поврежденном трубопроводе.

Также в результате атаки были повреждены контактные сети и инженерные сети, поэтому были изменения в движении троллейбусов.

Больше о последствиях атаки и как выглядела Лукьяновка в Киеве после атаки России - в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Авария
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах