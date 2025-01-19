В Киеве более 450 домов остались без тепла: в чем причина

Авария на теплосети произошла в Киеве в воскресенье, 19 января. Без отопления остались более 450 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

В КГГА отмечают, что для корпусов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные для обогрева помещений и поддержания необходимой температуры.

В результате повреждения теплосети отсутствует тепло в 452 жилых домах в Соломенском районе Киева.

Авария произошла в Соломенском районе. Диаметр поврежденного трубопровода - 450 мм. Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят работы по откачке воды из тепловой камеры.

Напомним, что в результате ракетной атаки на Киев 18 января на Лукьяновке был поврежден трубопровод. В результате этого были затоплены улицы и проезжая часть. По состоянию на 14:00 19 января в Шевченковском районе продолжаются ремонтные работы на поврежденном трубопроводе.

Также в результате атаки были повреждены контактные сети и инженерные сети, поэтому были изменения в движении троллейбусов.

Больше о последствиях атаки и как выглядела Лукьяновка в Киеве после атаки России - в отдельном материале РБК-Украина.

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