У Києві понад 15 багатоповерхівок залишились без опалення: що сталось

"Київтеплоенерго" усуває пошкодження тепломережі на одній із вулиць Києва. Без опалення залишились 17 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За даними КМДА, через аварію на вулиці Святослава Хороброго без опалення тимчасово призупинили до 17 багатоповерхівок. Наразі на місці працює аварійно-відновлювальна бригада.
Роботи планують завершити в максимально стислі терміни.
"Для обігріву Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільну котельню", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві нещодавно сталась аварія тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. Тоді ж від теплопостачання були відключені 44 будівлі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.