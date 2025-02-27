У Києві понад 15 багатоповерхівок залишились без опалення: що сталось

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві нещодавно сталась аварія тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. Тоді ж від теплопостачання були відключені 44 будівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.