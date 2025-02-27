В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.

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