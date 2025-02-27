В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло

"Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения теплосети на одной из улиц Киева. Без отопления остались 17 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По данным КГГА, из-за аварии на улице Святослава Храброго без отопления временно приостановили до 17 многоэтажек. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада.
Работы планируют завершить в максимально сжатые сроки.
"Для обогрева Института кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильную котельную", - сказано в сообщении.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.
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