RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления: что произошло

Иллюстративное фото: в Киеве более 15 многоэтажек остались без отопления 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

"Киевтеплоэнерго" устраняет повреждения теплосети на одной из улиц Киева. Без отопления остались 17 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По данным КГГА, из-за аварии на улице Святослава Храброго без отопления временно приостановили до 17 многоэтажек. Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада.

Работы планируют завершить в максимально сжатые сроки.

"Для обогрева Института кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильную котельную", - сказано в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезонКиевКиевтеплоэнерго