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В Киеве на поминальные дни запустят спецрейсы к кладбищам: список маршрутов и график

Среда 16 апреля 2025 16:14
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В Киеве на поминальные дни запустят спецрейсы к кладбищам: список маршрутов и график К кладбищам в Киеве на поминальные дни доехать будет проще (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве на период поминальных дней после пасхальных праздников организуют специальные маршруты пассажирского транспорта. На них можно будет доехать до городских кладбищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда в Киеве будут курсировать спецмаршруты к кладбищам

В КГГА рассказали, что специальные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам будут курсировать в период поминальных дней - с 27 по 30 апреля 2025 года.

Отмечается, что основной пик перевозок приходится на воскресенье, 27 апреля. Именно поэтому в этот день планируют максимально задействовать дополнительный выпуск:

  • автобусов;
  • троллейбусов;
  • трамваев.

В течение следующих дней, дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:

  • 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское кладбища;
  • 29 апреля - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;
  • 30 апреля - на Городское (Берковецкое) кладбище.

Как доехать до кладбища в Киеве в воскресенье, 27 апреля

Северное кладбище:

  • автобус №258 - "ст. м. "Лесная" - Северное кладбище" (70 машин);
  • трамвай №8 - "ст. м. "Позняки" - ст. м. "Лесная" (12 вагонов);
  • трамвай №28 - "ул. Милославская - ст. м. "Лесная" (10 вагонов);
  • трамвай №29 - "ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная" (5 вагонов);
  • трамвай №35 - "ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная" (7 вагонов).

Южное кладбище:

  • автобус №740 (дополнительный) - "Одесская площадь - Южное кладбище" (20 машин);
  • автобусы №56, №57, №120;
  • троллейбусы №11, №12, №43, №45;
  • маршрутные такси №461, №496.

Лесное кладбище:

  • автобусы №63, №77, №81, №101;
  • дополнительные автобусы №121, №122, №124, №125;
  • троллейбусы №37, №37-А;
  • трамваи №5, №22, №28, №33, №35;
  • маршрутные такси №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.

Лукьяновский заповедник:

  • троллейбусы №16, №19, №23;
  • автобус №50;
  • маршрутные такси №166, №439.

Соломенское кладбище:

  • автобусы №22, №69, №119;
  • троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;
  • маршрутные такси №223, №401, №496, №499, №518.

Пуща-Водицкое кладбище:

  • автобус №30;
  • трамваи №12, №17, №19.

Корчеватское кладбище:

  • автобус №20;
  • маршрутные такси №470, №557, №567.

Святошинское кладбище:

  • автобусы №23, №56, №57;
  • троллейбус №39;
  • маршрутные такси №401, №408.

Братское и Михайловское кладбища:

  • автобус №9;
  • трамваи №1, №2;
  • маршрутные такси №188, №201, №408, №421, №461, №510.

Мышеловское кладбище:

  • автобус №52;
  • маршрутное такси №470.

Чапаевское кладбище:

  • автобусы №43, №43-К, №57;
  • маршрутное такси №567.

Пироговское кладбище - автобус №27.

Совское кладбище:

  • автобус №19;
  • маршрутные такси №205, №239.

Городское (Берковецкое) кладбище:

  • автобусы №14, №32, №90, №90-К, №103;
  • троллейбусы №4, №5, №16, №23, №26, №35;
  • маршрутные такси №166, №223.

Байковое кладбище:

  • автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
  • троллейбусы №1, №12, №40, №42;
  • маршрутные такси №520, №539.

Военное кладбище:

  • троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
  • автобус №50;
  • маршрутные такси №166, №439.

Как доехать до кладбища в Киеве в понедельник, 28 апреля

Мемориал в парке Вечной Славы:

  • автобусы №24, №25, №55;
  • троллейбус №38;
  • маршрутные такси №470, №520.

Дарницкое и Позняковское кладбища:

  • автобусы №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;
  • трамваи №8, №22, №27, №29;
  • маршрутные такси №407, №415, №503, №526, №529.

Зверинецкое кладбище:

  • автобусы №51, №109, №118;
  • троллейбусы №43, №43-К;
  • маршрутные такси №205, №416, №590.

Бортничанское кладбище:

  • автобус №104;
  • маршрутное такси №529.

Выгуровское и Троещинское кладбища - автобус №6.

Как доехать до кладбища в Киеве во вторник, 29 апреля

Военное кладбище:

  • троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
  • маршрутные такси №166, №439.

Быковнянское кладбище - автобусы №11, №11-Д.

Байковое кладбище:

  • автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
  • троллейбусы №1, №12, №40, №40-К, №42;
  • маршрутные такси №520, №539.

В Киеве на поминальные дни запустят спецрейсы к кладбищам: список маршрутов и графикКак доехать до кладбища 29 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Как доехать до кладбища в Киеве в среду, 30 апреля

В среду, 30 апреля, доехать общественным транспортом в пределах спецмаршрутов можно будет до Городского (Берковецкого) кладбища:

  • автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;
  • троллейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;
  • маршрутными такси №166, №223.

В Киеве на поминальные дни запустят спецрейсы к кладбищам: список маршрутов и графикКак доехать до Городского кладбища 30 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда поминают умерших во время Великого поста, который длится до праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи.

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