У Києві на поминальні дні запустять додаткові автобуси до кладовищ: список маршрутів

На час поминальних днів в Києві буде запущено низку маршрутів, що будуть курсувати до міських кладовищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.
"Під час поминальних днів організують додатковий випуск рухомого складу на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ", - повідомили в адміністрації.
До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту.
До Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут.
До Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути:
Загалом для організації додаткових маршрутів міська рада планує залучити 106 автобусів.
"Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких", - наголосили в КМДА.
Однак, у випадку, якщо вирішите все ж таки відвідати місця поховань, адміністрація просить дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, днями у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів.
Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.
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