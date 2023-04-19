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У Києві на поминальні дні запустять додаткові автобуси до кладовищ: список маршрутів

Фото: в Києві на час поминальних днів буде запущено додаткові маршрути (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На час поминальних днів в Києві буде запущено низку маршрутів, що будуть курсувати до міських кладовищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

"Під час поминальних днів організують додатковий випуск рухомого складу на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ", - повідомили в адміністрації.

До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту.

  • № 258 "Станція метрополітену "Лісова" - Північне кладовище".

До Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут.

  • № 740 "Одеська площа - Південне кладовище".

До Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути:

  • № 121 - "Станція метро "Почайна" - Лісове кладовище";
  • № 122 - "Станція метро "Оболонь" - Лісове кладовище";
  • № 124 - "Станція метро "Чернігівська" - Лісове кладовище";
  • № 125 - "Універсам "Позняки" - Лісове кладовище".

Загалом для організації додаткових маршрутів міська рада планує залучити 106 автобусів.

"Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких", - наголосили в КМДА.

Однак, у випадку, якщо вирішите все ж таки відвідати місця поховань, адміністрація просить дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, днями у Києві затвердили графіки проведення поминальних днів.

Раніше ми пояснювали чого не можна робити на кладовищах. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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