В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы к кладбищам: список маршрутов

"Во время поминальных дней организуют дополнительный выпуск подвижного состава на маршруты, которые проходят вблизи городских кладбищ", - сообщили в администрации.

К Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута.

№258 "Станция метрополитена "Лесная" - Северное кладбище".

До Южного кладбища 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут.

№740 "Одесская площадь - Южное кладбище".

До Лесного кладбища будут двигаться дополнительные автобусные маршруты:

№121 - "Станция метро "Почайная" - Лесное кладбище";

№122 - "Станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище";

№124 - "Станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище";

№125 - "Универсам "Позняки" - Лесное кладбище".

В общей сложности для организации дополнительных маршрутов городской совет планирует привлечь 106 автобусов.

"Призываем жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких", - подчеркнули в КГГА.

Однако, в случае, если решите все же посетить места захоронений, администрация просит соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения.

Напомним, на днях в Киеве утвердили графики проведения поминальных дней.

Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Детальнее читайте в материале РБК-Украина.

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