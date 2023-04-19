В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы к кладбищам: список маршрутов

На время поминальных дней в Киеве будет запущен ряд маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.
"Во время поминальных дней организуют дополнительный выпуск подвижного состава на маршруты, которые проходят вблизи городских кладбищ", - сообщили в администрации.
К Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута.
До Южного кладбища 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут.
До Лесного кладбища будут двигаться дополнительные автобусные маршруты:
В общей сложности для организации дополнительных маршрутов городской совет планирует привлечь 106 автобусов.
"Призываем жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких", - подчеркнули в КГГА.
Однако, в случае, если решите все же посетить места захоронений, администрация просит соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения.
Напомним, на днях в Киеве утвердили графики проведения поминальных дней.
Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Детальнее читайте в материале РБК-Украина.
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