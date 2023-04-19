RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы к кладбищам: список маршрутов

Фото: в Киеве на время поминальных дней будут запущены дополнительные маршруты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На время поминальных дней в Киеве будет запущен ряд маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.

"Во время поминальных дней организуют дополнительный выпуск подвижного состава на маршруты, которые проходят вблизи городских кладбищ", - сообщили в администрации.

К Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута.

  • №258 "Станция метрополитена "Лесная" - Северное кладбище".

До Южного кладбища 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут.

  • №740 "Одесская площадь - Южное кладбище".

До Лесного кладбища будут двигаться дополнительные автобусные маршруты:

  • №121 - "Станция метро "Почайная" - Лесное кладбище";
  • №122 - "Станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище";
  • №124 - "Станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище";
  • №125 - "Универсам "Позняки" - Лесное кладбище".

В общей сложности для организации дополнительных маршрутов городской совет планирует привлечь 106 автобусов.

"Призываем жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких", - подчеркнули в КГГА.

Однако, в случае, если решите все же посетить места захоронений, администрация просит соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения.

Напомним, на днях в Киеве утвердили графики проведения поминальных дней.

Раньше мы объясняли, чего нельзя делать на кладбищах. Детальнее читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевавтобусимаршруки