У Києві поліція затримала учасників сутички на ЛГБТ заході

Як стверджується, молодики вчинили штовханину з працівниками поліції, які забезпечували охорону публічного порядку. Однак правоохоронці припинили правопорушення.

Дев'ять найбільш активних учасників, серед яких троє неповнолітніх, було затримано та доставлено до Шевченківського управління поліції.

Станом на зараз відносно них вже складено адміністративні протоколи за вчинення дрібного хуліганства та злісну непокору законній вимозі поліцейського. Крім того, правоохороні провели розєясн роботи з батьками неповнолітніх.

"За фактом вказаної події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.