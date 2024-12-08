В Киеве полиция задержала участников потасовки на ЛГБТ мероприятии

В Киеве 8 декабря в Шевченковском районе столицы прошло образовательное мероприятие о ЛГБТ культуре. Однако на него также пришла противоположно настроенная молодежь, из-за чего возникла потасовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Национальной полиции в Киеве.
Как утверждается, молодые люди устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые обеспечивали охрану публичного порядка. Но правоохранители прекратили правонарушение.
Девять наиболее активных участников, среди которых трое несовершеннолетних, были задержаны и доставлены в Шевченковское управление полиции.
По состоянию на сегодняшний день в отношении них уже составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и злостное неповиновение законному требованию полицейского. Кроме того, правоохранители провели разъяснительные работы с родителями несовершеннолетних.
"По факту указанного происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве в районе станции метро "Золотые Ворота" на улице Ивана Франко заметили сегодня многие полиции.
По данным РБК-Украина, там у помещения заведения "Office Repair Together" собрались представители ЛГБТ-сообщества для того, чтобы провести образовательное мероприятие о ЛГБТ культуре. Однако позже возникла потасовка, в связи с чем на место прибыла полиция.
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