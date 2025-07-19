В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на Видубичах

У Києві співробітники Національної поліції затримали 27-річного молодика, який завдав ножового поранення своєму знайомому. Інцидент стався у Голосіївському районі, в одному з торгівельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції Києва.

"Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу", - сказано у повідомленні. Пораненого 28-річного чоловіка, довелося ушпиталити. Нападника, 27-річного киянина, затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. За даними РБК-Україна, інцидент стався у торгівельному центрі "Сільпо" біля станції метро "Видубичі". Поліція наразі веде досудове розслідування та встановлює усі обставини інциденту. Фото: затриманий нападник (Національна поліція Києва)