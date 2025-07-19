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В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на Видубичах

Київ, Субота 19 липня 2025 18:07
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В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на Видубичах Фото: поліцейські затримали 27-річного нападника (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Києві співробітники Національної поліції затримали 27-річного молодика, який завдав ножового поранення своєму знайомому. Інцидент стався у Голосіївському районі, в одному з торгівельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції Києва.

"Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу", - сказано у повідомленні.

Пораненого 28-річного чоловіка, довелося ушпиталити. Нападника, 27-річного киянина, затримали, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.

За даними РБК-Україна, інцидент стався у торгівельному центрі "Сільпо" біля станції метро "Видубичі". Поліція наразі веде досудове розслідування та встановлює усі обставини інциденту.

В Києві поліція затримала чоловіка: влаштував поножовщину в ТЦ на ВидубичахФото: затриманий нападник (Національна поліція Києва)

Нагадаємо, що 15 липня спецслужби Словаччини та Чехії затримали у Дніпрі українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у країнах Центральної Європи. Найімовірніше, що він робив це на замовлення російських спецслужб та отримував за свою діяльність гроші.

Після цього словацька поліція порушила усі домовленості з чехами та українцями, та публічно оголосила про проведення операції. Таким чином, словаки наразили на небезпеку чеських колег - росіяни могли влаштувати ракетний удар, щоб помститися за затримання цінного агента.

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