В Киеве полиция задержала мужчину: устроил поножовщину в ТЦ на Выдубичах

В Киеве сотрудники Национальной полиции задержали 27-летнего молодого человека, который нанес ножевое ранение своему знакомому. Инцидент произошел в Голосеевском районе, в одном из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Киева.

"Сообщение о ранении местного жителя в помещении ТРЦ поступило в полицию сегодня около 12:00. Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников ножом ударил другого в ногу", - сказано в сообщении. Раненого 28-летнего мужчину, пришлось госпитализировать. Нападавшего, 27-летнего киевлянина, задержали, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. По данным РБК-Украина, инцидент произошел в торговом центре "Сильпо" возле станции метро "Выдубичи". Полиция сейчас ведет досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента. Фото: задержанный нападавший (Национальная полиция Киева)