В Киеве полиция задержала мужчину: устроил поножовщину в ТЦ на Выдубичах
В Киеве сотрудники Национальной полиции задержали 27-летнего молодого человека, который нанес ножевое ранение своему знакомому. Инцидент произошел в Голосеевском районе, в одном из торговых центров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Киева.
"Сообщение о ранении местного жителя в помещении ТРЦ поступило в полицию сегодня около 12:00. Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников ножом ударил другого в ногу", - сказано в сообщении.
Раненого 28-летнего мужчину, пришлось госпитализировать. Нападавшего, 27-летнего киевлянина, задержали, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство.
По данным РБК-Украина, инцидент произошел в торговом центре "Сильпо" возле станции метро "Выдубичи". Полиция сейчас ведет досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.
Фото: задержанный нападавший (Национальная полиция Киева)
Напомним, что 15 июля спецслужбы Словакии и Чехии задержали в Днепре украинца, который подозревается в рассылке электронных писем с угрозами в школы в странах Центральной Европы. Вероятнее всего, что он делал это по заказу российских спецслужб и получал за свою деятельность деньги.
После этого словацкая полиция нарушила все договоренности с чехами и украинцами, и публично объявила о проведении операции. Таким образом, словаки подвергли опасности чешских коллег - россияне могли устроить ракетный удар, чтобы отомстить за задержание ценного агента.
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