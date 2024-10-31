У Києві показали наслідки нічної атаки дронів (фото, відео)

Росіяни в ніч на 31 жовтня намагалися атакувати Київ дронами. З'явилися кадри наслідків падіння уламків в одному з районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Як відомо, це була 20 повітряна атака окупантів на Київ за жовтень. Протягом ночі у столиці двічі оголошували повітряну тривогу. Сумарно тривога тривала дві з половиною години.
Ворожі дрони летіли на Київ хвилями і з різних напрямків. Протиповітряна оборона ліквідувала всі російські безпілотники, які загрожували Києву.
t.me/VA_Kyiv
Внаслідок атаки у Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
Також надійшла інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. На щастя, постраждалих немає.
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 43 дрони, а також атакували міст через Білгород-Дністровський лиман в Одеській області. Крім того, окупанти випустили по Україні дві балістичні ракети з Криму та вісім ракет Х-59/69 з Чорного моря.
Сили ППО збили дві ракети Х-59/69 та 17 безпілотників. Ще 23 дрони локаційно втрачено, три полетіли у напрямку РФ та окупованих територій.
Внаслідок атаки у Київській та Черкаській області впали уламки дронів, зафіксовані пошкодження.
Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про двох загиблих та 35 постраждалих.
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