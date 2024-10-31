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В Киеве показали последствия ночной атаки дронов (фото, видео)

Иллюстративное фото: в Киеве показали последствия ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 31 октября пытались атаковать Киев дронами. Появились кадры последствий падения обломков в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Как известно, это была 20-я воздушная атака оккупантов на Киев за октябрь. За ночь в столице дважды объявляли воздушную тревогу. Суммарно тревога длилась два с половиной часа.

Вражеские дроны летели на Киев волнами и из разных направлений. Противовоздушная оборона ликвидировала все российские беспилотники, угрожавшие Киеву.

 

t.me/VA_Kyiv

В результате атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. Повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Также поступила информация о повреждении высоковольтной линии электропередачи. К счастью, пострадавших нет.

 

 

Ночная атака России

Этой ночью россияне выпустили по Украине 43 дрона, а также атаковали мост через Белгород-Днестровский лиман в Одесской области. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине две баллистические ракеты из Крыма и восемь ракет Х-59/69 из Черного моря.

Силы ПВО сбили две ракеты Х-59/69 и 17 беспилотников. Еще 23 дрона локационно потеряны, три полетели в направлении РФ и оккупированных территорий.

В результате атаки в Киевской и Черкасской области упали обломки дронов, зафиксированы повреждения.

Вечером 30 октября россияне ударили по многоэтажке в Харькове. Известно о двух погибших и 35 пострадавших.

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