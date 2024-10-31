В Киеве показали последствия ночной атаки дронов (фото, видео)

Как известно, это была 20-я воздушная атака оккупантов на Киев за октябрь. За ночь в столице дважды объявляли воздушную тревогу. Суммарно тревога длилась два с половиной часа.

Вражеские дроны летели на Киев волнами и из разных направлений. Противовоздушная оборона ликвидировала все российские беспилотники, угрожавшие Киеву.

t.me/VA_Kyiv

В результате атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. Повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Также поступила информация о повреждении высоковольтной линии электропередачи. К счастью, пострадавших нет.