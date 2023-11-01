Фото: в Києві погода другий день поспіль б'є температурні рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві, в останній день жовтня, 31 числа, зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926-го року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

30 жовтня Максимальна добова температура у Києві становила +20,3. Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році - +17,7. 31 жовтня "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7, що на 1,2 вище попереднього рекордного показника 1926 року", - пише пресслужба обсерваторії.