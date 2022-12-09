У Києві погіршився стан повітря (мапа)

Зокрема, показники не тішать у районі національного парку "Голосіївський", на Кільцевій дорозі, у районі Петропавлівської Борщагівки. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Показники забруднення у зазначених місцях відзначені червоним кольором з познакою 100+.

Також у Києві є понад 10 локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

Зазначимо, користувачі сервісу "Київ цифровий" отримують повідомлення, якщо індекс якості повітря в столиці становить 75 і вище - "високий рівень забрудненості".

За даними експертів AccuWeather на 9 грудня, прогнозується якість повітря як погана.

"Повітря має високий рівень забруднення і небезпечне для чутливих людей", - йдеться у прогнозі.

Як рекомендації експерти пропонують скоротити час, проведений просто неба у разі утрудненого дихання або роздратування горла.