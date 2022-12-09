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У Києві погіршився стан повітря (мапа)

Фото: у Києві сьогодні погіршився стан повітря (GettyImage)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві вдень, 9 грудня, погіршилася якість повітря. Високі показники забруднення відзначаються на правому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ цифровий.

Зокрема, показники не тішать у районі національного парку "Голосіївський", на Кільцевій дорозі, у районі Петропавлівської Борщагівки. За таких показників рекомендується закрити вікна та не виходити на вулицю. Показники забруднення у зазначених місцях відзначені червоним кольором з познакою 100+.

Також у Києві є понад 10 локацій, відзначених помаранчевою міткою, де виходити на вулицю шкідливо здоров'ю.

Зазначимо, користувачі сервісу "Київ цифровий" отримують повідомлення, якщо індекс якості повітря в столиці становить 75 і вище - "високий рівень забрудненості".

За даними експертів AccuWeather на 9 грудня, прогнозується якість повітря як погана.

"Повітря має високий рівень забруднення і небезпечне для чутливих людей", - йдеться у прогнозі.

Як рекомендації експерти пропонують скоротити час, проведений просто неба у разі утрудненого дихання або роздратування горла.

Як повідомлялося, раніше Київ накрило смогом.

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Київ