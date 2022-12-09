В Киеве ухудшилось состояние воздуха (карта)

В частности, показатели не радуют в районе национального парка "Голосеевский", на Кольцевой дороге, в районе Петропавловской Борщаговки. При таких показателях рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу. Показатели загрязнения в указанных местах отмечены красным цветом с меткой 100+.

Также в Киеве есть более 10 локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Отметим, пользователи сервиса "Киев цифровой" получают сообщения, если индекс качества воздуха в столице составляет 75 и выше - "высокий уровень загрязненности".

По данным экспертов AccuWeather на 9 декабря, прогнозируется качество воздуха как плохое.

"Воздух имеет высокий уровень загрязнения и опасен для чувствительных людей", - говорится в прогнозе.

В качестве рекомендаций эксперты предлагают сократить время, проведенное под открытым небом в случае затрудненного дыхания или раздражения горла.