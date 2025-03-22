В Києві погіршився стан повітря: в чому причина та як діяти

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря 22 березня. В такому випадку варто дотримувтись деяких правил.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
У Києві постійно фіксують погіршення повітря. Наприклад, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря 8 березня. Рівень забрудненості фіксувався високий.
Крім того, протягом лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення повітря. Водночас, за словами синоптиків, погіршення повітря в Україні є "стандартною ситуацією" при антициклонах.
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