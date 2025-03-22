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В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина и как действовать

Фото: в Киеве ухудшилось состояние воздуха 22 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха 22 марта. В таком случае стоит придерживаться некоторых правил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

 

Ухудшение воздуха в Киеве

В Киеве постоянно фиксируют ухудшение воздуха. Например, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха 8 марта. Уровень загрязненности фиксировался высокий.

Кроме того, в течение февраля 2025 года в Украине неоднократно фиксировали высокие уровни загрязнения воздуха. В то же время, по словам синоптиков, ухудшение воздуха в Украине является "стандартной ситуацией" при антициклонах.

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Киев