В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина и как действовать

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха 22 марта. В таком случае стоит придерживаться некоторых правил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", - говорится в сообщении.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
В Киеве постоянно фиксируют ухудшение воздуха. Например, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха 8 марта. Уровень загрязненности фиксировался высокий.
Кроме того, в течение февраля 2025 года в Украине неоднократно фиксировали высокие уровни загрязнения воздуха. В то же время, по словам синоптиков, ухудшение воздуха в Украине является "стандартной ситуацией" при антициклонах.
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