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В Киеве на Подоле начался пожар

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Киев, Четверг 03 августа 2023 20:23
В Киеве на Подоле начался пожар Иллюстративное фото: в Киеве на Подоле начался пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 3 августа, вечером начался пожар. Дым поднимается над Подольским районом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их информации, на Подоле горит здание. Официальные источники пока никак не комментировали инцидент.

В сети публикуют видео, на которых можно заметить дым.

Пожары в Киеве и области

Напомним, 23 июля в одном из многоквартирных домов Киева произошел пожар. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.

При этом 13 июля в ресторане Queen Country Club вспыхнул пожар. Там загорелась баня и игровая комната.

Также 9 июля на Броварском шоссе Киева автомобиль врезался в бензоколонку. В результате этого один человек погиб.

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