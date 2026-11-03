У Києві подешевшала оренда просторих квартир: скільки коштує житло восени

Скільки коштує оренда квартир

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 17 тис. гривень на місяць. Це стільки ж, скільки рік тому. Однак за останні пів року ставка знизилася на 2%, а за місяць - майже на 6%.

Двокімнатну квартиру пропонують у середньому за 25 тис. гривень. За рік ціна зросла на 4,2%, проте за останні шість місяців знизилася майже на 4%.

Найбільше подешевшали трикімнатні квартири. Їхня медіанна орендна ставка становить 38,3 тис. гривень на місяць - на 9% менше, ніж торік, і на 7% менше, ніж пів року тому.

Як швидко здають квартири

Попри зниження ставок, попит на оренду в Києві залишається активним. За даними ЛУН, однокімнатна квартира знаходить орендаря в середньому за п'ять днів, двокімнатна - за вісім, а трикімнатна - за 12 днів.

За рік ці терміни не змінилися. Водночас порівняно з весною квартири здають швидше: тоді пошук орендарів займав відповідно сім, дев'ять і 16 днів.

Керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна пояснює, що на ринок впливають як попит на житло через зайнятість у столиці, так і безпекові ризики, загроза блекаутів та очікування складної зими. Орендарі також більше зважають на автономність будинків, стабільність опалення й водопостачання та доступність укриттів.