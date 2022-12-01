У Києві почастішали аварії в енергосистемі: у чому причина

"Зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві", - написав Коваленко.

За його словами, першою причиною є те, що, у Києві ще не повернулися до графіків. Тому після того, як світло подається, жителі починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення.

Він наголосив, що не потрібно поспішати підключатися до мережі після того, як енергетики відновили електропостачання. Окрім цього, варто звертатися до ЖЕКу чи ОСББ, аби з'ясувати причину аварійних вимкнень, які не стосуються графіків.

Інша причина - погода, через яку жителі активно використовують електрообігрівачі.

"Вони створюють неабияке навантаження на мережу і результат - такий самий, як в історії вище", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що цієї зими будуть регулярні відключення електроенергії та закликав запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.