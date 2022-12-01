Екстрені відключення світла ще тривають: що відомо про ситуацію в Києві
У Києві на сьогодні, 1 грудня ситуація з енергосистемою стабілізується. Проте екстрені відключення світла в місті ще тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.
"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків - залежить від киян", - йдеться в повідомленні.
Там також нагадують і про те, що цього понеділка кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин, а минулої доби вже на 7.
"Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745", - додають в повідомленні.
Там пояснюють, якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі, ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії.
Своєю чергою в КМВА також закликають після ввімкнення світла не вмикати в мережу одразу всі прилади, адже пікове навантаження негативно впливає на енергосистему.
Нагадаємо, нещодавно в Yasno зробили важливу заяву щодо повернення Києва до планових відключень світла.
Також ми писали про намір енергетики забезпечити відключення електроенергії у Києві не більше ніж на 4 години для кожної групи споживачів.
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