ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екстрені відключення світла ще тривають: що відомо про ситуацію в Києві

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 грудня 2022 10:28
Екстрені відключення світла ще тривають: що відомо про ситуацію в Києві Фото: у Києві сьогодні продовжуються екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на сьогодні, 1 грудня ситуація з енергосистемою стабілізується. Проте екстрені відключення світла в місті ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.

"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків - залежить від киян", - йдеться в повідомленні.

Там також нагадують і про те, що цього понеділка кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин, а минулої доби вже на 7.

"Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745", - додають в повідомленні.

Там пояснюють, якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі, ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії.

Своєю чергою в КМВА також закликають після ввімкнення світла не вмикати в мережу одразу всі прилади, адже пікове навантаження негативно впливає на енергосистему.

Нагадаємо, нещодавно в Yasno зробили важливу заяву щодо повернення Києва до планових відключень світла.

Також ми писали про намір енергетики забезпечити відключення електроенергії у Києві не більше ніж на 4 години для кожної групи споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами