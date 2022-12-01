RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве участились аварии в энергосистеме: в чем причина

Фото: в Киеве участились аварии в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время в Киеве участились аварии в энергосистеме. Есть две причины, которые вызывают эти аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сейчас гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две", - написал Коваленко.

По его словам, первой причиной является то, что в Киеве еще не вернулись к графикам. Поэтому после того, как свет подается, жители начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.

Он подчеркнул, что не нужно спешить подключаться к сети после того, как энергетики возобновили электроснабжение. Кроме этого, следует обращаться в ЖЭК или ОСМД, чтобы выяснить причину аварийных отключений, не касающихся графиков.

Другая причина - погода, по которой жители активно используют электрообогреватели.

"Они создают большую нагрузку на сеть и результат - такой же, как в истории выше", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что этой зимой будут регулярные отключения электроэнергии и призвал запасаться теплой одеждой и утеплять дом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве сегодня, 1 декабря, ситуация с энергосистемой стабилизируется. Однако экстренные отключения света в городе еще продолжаются.

Также ранее мы писали, что в Киеве могут быть перекрыты отопления в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до самой весны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергия