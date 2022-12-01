В Киеве участились аварии в энергосистеме: в чем причина

В последнее время в Киеве участились аварии в энергосистеме. Есть две причины, которые вызывают эти аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко.
"Сейчас гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две", - написал Коваленко.
По его словам, первой причиной является то, что в Киеве еще не вернулись к графикам. Поэтому после того, как свет подается, жители начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.
Он подчеркнул, что не нужно спешить подключаться к сети после того, как энергетики возобновили электроснабжение. Кроме этого, следует обращаться в ЖЭК или ОСМД, чтобы выяснить причину аварийных отключений, не касающихся графиков.
Другая причина - погода, по которой жители активно используют электрообогреватели.
"Они создают большую нагрузку на сеть и результат - такой же, как в истории выше", - подчеркнул Коваленко.
Он добавил, что этой зимой будут регулярные отключения электроэнергии и призвал запасаться теплой одеждой и утеплять дом.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве сегодня, 1 декабря, ситуация с энергосистемой стабилизируется. Однако экстренные отключения света в городе еще продолжаются.
Также ранее мы писали, что в Киеве могут быть перекрыты отопления в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до самой весны.
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