В Киеве участились аварии в энергосистеме: в чем причина

"Сейчас гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две", - написал Коваленко.

По его словам, первой причиной является то, что в Киеве еще не вернулись к графикам. Поэтому после того, как свет подается, жители начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение.

Он подчеркнул, что не нужно спешить подключаться к сети после того, как энергетики возобновили электроснабжение. Кроме этого, следует обращаться в ЖЭК или ОСМД, чтобы выяснить причину аварийных отключений, не касающихся графиков.

Другая причина - погода, по которой жители активно используют электрообогреватели.

"Они создают большую нагрузку на сеть и результат - такой же, как в истории выше", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что этой зимой будут регулярные отключения электроэнергии и призвал запасаться теплой одеждой и утеплять дом.