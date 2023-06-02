У Києві почалися відключення світла через грозу

"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському та Бучанському районах Київської області", - сказано у повідомленні ДТЕК.

У компанії зазначають, що енергетики переведені у посилений режим роботи та працюють над ліквідацією наслідків негоди.

У ДТЕК також попередили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Тому українцям радять не наближатися до ліній електропередач.

Негода у Києві

Зазначимо, у Києві 2 червня вдень почалася сильна буря та гроза. Про це раніше попереджав "Укргідрометцентр".

У мережі почали публікувати відео, на яких можна побачити сильний вітер у столиці.

Нині у місті оголошено перший рівень небезпеки.