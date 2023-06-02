В Киеве начались отключения света из-за грозы

"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области", - сказано в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что энергетики переведены в усиленный режим работы и работают над ликвидацией последствий непогоды.

В ДТЭК также предупредили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому украинцам советуют не приближаться к линиям электропередачи.

Непогода в Киеве

Отметим, в Киеве 2 июня днем началась сильная буря и гроза. Об этом ранее предупреждал "Укргидрометцентр".

В сети начали публиковать видео, на которых можно заметить сильный ветер в столице.

Сейчас в городе объявлен первый уровень опасности.