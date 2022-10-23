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В Киеве начались стабилизационные отключения света: график

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Киев, Воскресенье 23 октября 2022 12:25
В Киеве начались стабилизационные отключения света: график Фото: в Киеве начались стабилизационные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии для избежание аварий с 11:13 23 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и КГГА.

На сайте ДТЭК можно найти упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии. Так, потребители были разделены на 3 группы и сделан график, который поможет проще находить свой адрес с помощью поиска.

Отмечает, что каждая группа будет отключаться в определенный период времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений.

Чтобы узнать, в какое время у вас возможно отключение электроэнергии - укажите свой адрес и получите график возможных отключений в течение дня и недели. Пошаговая видеоинструкция - по ссылке.

При этом отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время.

Жителям Киева напоминают о необходимости умеренно потреблять электроэнергию, а именно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, веерные отключения электроэнергии начались еще 19 октября. При этом 21 октября они применялись шире всего.

В "Укрэнерго" и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии. При этом графики изменят.

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Киев Электроэнергия Веерные отключения
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