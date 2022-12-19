У Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян, - NetBlocks

За даними організації, зараз у столиці фіксують проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день попереднього удару РФ по столиці - 16 грудня.

Фото: дані NetBlocks (twitter.com/netblocks)

"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - сказано в повідомленні NetBlocks.

В організації зазначають, що станом на 12:00 національний зв'язок перебував на рівні близько 50% від норми.