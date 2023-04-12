У Києві почалися планові відключення гарячої води

У Києві у рамках підготовки до наступного опалювального сезону почались гідравлічні випробуваннями мереж. У зв’язку з цим в декількох районах столиці буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку РДА .

При виявленні пошкоджень теплових мереж (появи води на поверхні землі, виникнення провалів або зсувів ґрунту, тощо) слід негайно повідомляти чергового диспетчера КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:

У зв’язку з цим з 12 до 26 квітня 2023 року буде припинено гаряче водопостачання:

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві завершується опалювальний сезон. У суботу, 8 квітня, у житлових будинках столиці вже почали вимикати теплопостачання.

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