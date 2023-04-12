У Києві почалися планові відключення гарячої води

У Києві у рамках підготовки до наступного опалювального сезону почались гідравлічні випробуваннями мереж. У зв’язку з цим в декількох районах столиці буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку РДА.
Як повідомляється, сьогодні розпочинаються гідравлічні випробування теплових магістралей № 2, 3, 4, 5, 6 ТОВ "Євро-Реконструкція" (Дарницької теплоелектроцентралі).
У зв’язку з цим з 12 до 26 квітня 2023 року буде припинено гаряче водопостачання:
Киян просять надійно відключити свої об’єкти від системи теплоспоживання.
При виявленні пошкоджень теплових мереж (появи води на поверхні землі, виникнення провалів або зсувів ґрунту, тощо) слід негайно повідомляти чергового диспетчера КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:
Телефони центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ Київської міської державної адміністрації:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві завершується опалювальний сезон. У суботу, 8 квітня, у житлових будинках столиці вже почали вимикати теплопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.