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В Киеве начались плановые отключения горячей воды

Фото: в Киеве начались плановые отключения горячей воды (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытания сетей. В этой связи в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую РГА.

Как сообщается, сегодня начинаются гидравлические испытания тепловых магистралей №2, 3, 4, 5, 6 ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкой теплоэлектроцентрали).

В связи с этим с 12 по 26 апреля 2023 года будет прекращено горячее водоснабжение:

  • в пределах проспекта Бажана (частично);
  • Харьковское шоссе;
  • ул. Ревуцкого (частично);
  • ул. Тростянецкой;
  • ул. Славгородской;
  • ул. Полесской;
  • ул. Бориспольская;
  • ул. Сентябрьской;
  • ул Оросительной;
  • ул. Приколейной (вдоль железнодорожного пути).

Киевлян просят надежно отключить свои объекты от системы теплопотребления.

При обнаружении повреждений тепловых сетей (появления воды на поверхности земли, возникновения провалов или оползней) следует немедленно сообщать дежурному диспетчеру КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:

  • городские номера: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54.
  • мобильный номер: (067) 654-70-72.

Телефоны центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ Киевской городской государственной администрации:

  • 1557 (со стационарного телефона);
  • (044) 500-15-17 (с мобильного).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве завершается отопительный сезон. В субботу, 8 апреля, в жилых домах столицы уже начали выключать теплоснабжение.

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Киев