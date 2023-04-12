В Киеве начались плановые отключения горячей воды

В Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытания сетей. В этой связи в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую РГА .

При обнаружении повреждений тепловых сетей (появления воды на поверхности земли, возникновения провалов или оползней) следует немедленно сообщать дежурному диспетчеру КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:

В связи с этим с 12 по 26 апреля 2023 года будет прекращено горячее водоснабжение:

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве завершается отопительный сезон. В субботу, 8 апреля, в жилых домах столицы уже начали выключать теплоснабжение.

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