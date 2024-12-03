У Києві почали встановлювати головну святкову ялинку країни (фото, відео)

Станом на вівторок, 3 грудня, у Києві вже почали встановлювати головну ялинку - до майбутніх різдвяних та новорічних свят.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Планується, що урочисте відкриття головної ялинки України відбудеться традиційно в День святого Миколая - 6 грудня 2024 року.

Пізніше там же, на Софійській площі, мають бути облаштовані:

Виходячи з кольору штучних гілок на місці облаштування ялинки, принаймні деякі з них можуть бути білими.

Станом на 3 грудня на Софійській площі Києва можна побачити металевий каркас майбутнього святкового дерева.

Компанія має взяти на себе:

Цей процес, як і в попередні роки, проходить виключно за кошти меценатів - без залучення бюджетних грошей.

Згідно з рішенням Ради оборони Києва , встановлення та облаштування головної новорічної ялинки відбувається на території Софійської площі столиці.

Різдвяні та новорічні свята в Києві

Нагадаємо, раніше Рада оборони Києва рекомендувала всім суб'єктам господарювання міста (незалежно від форми власності) утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час різдвяних і новорічних свят.

Тим часом у випадку організації таких заходів у приміщеннях, необхідно дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки, а також врахувати необхідність наявності укриття.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що цьогорічні Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться: без масових зібрань і заходів, без ярмарків і розваг, із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

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