В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

По состоянию на вторник, 3 декабря, в Киеве уже начали устанавливать главную елку - к предстоящим рождественским и новогодним праздникам.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Планируется, что торжественное открытие главной елки Украины состоится традиционно в День святого Николая - 6 декабря 2024 года.

Позже там же, на Софийской площади, должны быть обустроены:

Исходя из цвета искусственных веток на месте обустройства елки, по крайней мере некоторые из них могут быть белыми.

По состоянию на 3 декабря на Софийской площади Киева можно увидеть металлический каркас будущего праздничного дерева.

Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходит исключительно за средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

Рождественские и новогодние праздники в Киеве

Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.

Между тем в случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

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