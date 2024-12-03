ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

Вторник 03 декабря 2024 15:46
UA EN RU
В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео) Главная елка страны будет стоять на Софийской площади Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на вторник, 3 декабря, в Киеве уже начали устанавливать главную елку - к предстоящим рождественским и новогодним праздникам.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о главной праздничной елке в Киеве

Согласно решению Совета обороны Киева, установка и обустройство главной новогодней елки происходит на территории Софийской площади столицы.

Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходит исключительно за средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

Монтажные работы на Софийской площади (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обустроить новогоднюю елку собственными силами предложило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

Искусственная елка начинается с каркаса (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания должна взять на себя:

  • монтажные работы
  • демонтажные работы
  • обслуживание елки

По состоянию на 3 декабря на Софийской площади Киева можно увидеть металлический каркас будущего праздничного дерева.

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

Каркасная основа будущей елки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Исходя из цвета искусственных веток на месте обустройства елки, по крайней мере некоторые из них могут быть белыми.

В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

"Ветви" будущей елки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Позже там же, на Софийской площади, должны быть обустроены:

  • фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
  • два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
  • туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)

Планируется, что торжественное открытие главной елки Украины состоится традиционно в День святого Николая - 6 декабря 2024 года.

Рождественские и новогодние праздники в Киеве

Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.

Между тем в случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

Читайте также, когда украинцы будут праздновать День святого Николая, Рождество и Крещение по новому календарю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Рождество Софийская площадь Новый год Праздники
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели