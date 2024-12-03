В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)
По состоянию на вторник, 3 декабря, в Киеве уже начали устанавливать главную елку - к предстоящим рождественским и новогодним праздникам.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Что известно о главной праздничной елке в Киеве
Согласно решению Совета обороны Киева, установка и обустройство главной новогодней елки происходит на территории Софийской площади столицы.
Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходит исключительно за средства меценатов - без привлечения бюджетных денег.
Монтажные работы на Софийской площади (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
По словам мэра Киева Виталия Кличко, обустроить новогоднюю елку собственными силами предложило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".
Искусственная елка начинается с каркаса (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Компания должна взять на себя:
- монтажные работы
- демонтажные работы
- обслуживание елки
По состоянию на 3 декабря на Софийской площади Киева можно увидеть металлический каркас будущего праздничного дерева.
Каркасная основа будущей елки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Исходя из цвета искусственных веток на месте обустройства елки, по крайней мере некоторые из них могут быть белыми.
"Ветви" будущей елки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Позже там же, на Софийской площади, должны быть обустроены:
- фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
- два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
- туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)
Планируется, что торжественное открытие главной елки Украины состоится традиционно в День святого Николая - 6 декабря 2024 года.
Рождественские и новогодние праздники в Киеве
Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.
Между тем в случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.
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