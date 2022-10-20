У Києві почали вимикати світло

НЕК Укренерго запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 години 19 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".
"Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень", - вказали у енергетичній компанії.
Водночас навели приклад, якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.
Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликали споживати електроенергію помірно:
"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додали у "ДТЕК Київські електромережі".
Нагадаємо, у Сумській області 20 жовтня вводять режим максимальної економії електричної енергії та відключають водопостачання з 7 години ранку до 23 години вечора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.