В Киеве начали выключать свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ДТЭК Киевские электросети ".

"Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток дня через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Например, если дом отключался с 08:00 до 12:00 часов, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00 часов.

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