В Киеве начали выключать отопление

В Киеве завершается отопительный сезон. В субботу, 8 апреля, в жилых домах столицы уже начали выключать теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

"Мы говорим о постепенном отключении отопления в Киеве. Сначала начнут отключать жилые объекты, потом социальной сферы. Я думаю через неделю мы с этим справимся", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что отопительный сезон был довольно тяжелым из-за постоянных ракетных атак России.

"У нас, в некоторое время, было до трети генерации электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с отоплением. Это из-за атак врага. Но благодаря киевлянам и титаническим усилиям коммунальщиков мы этот отопительный сезон завершаем", - добавил Бондаренко.