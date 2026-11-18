План "Б" для столичної логістики

Відповідаючи на запитання щодо наявності резервного плану сполучення між берегами Києва на випадок, якщо мости перестануть функціонувати, Бахматов зазначив, що глобальних рішень на кшталт тунелів наразі немає, проте місто вже перейшло до практичного облаштування понтонів.

"Якщо говорити про концептуальні історії - тунелі й так далі - ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз - реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом 2-3 місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать", - розповів очільник Деснянської РДА.

За його словами, йдеться саме про понтонні переправи, розраховані на мінімальний транспортний транзит і проїзд спецтранспорту та ключових автомобілів.