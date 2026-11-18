В Киеве уже приступили к строительству понтонных переправ через Днепр, которые должны обеспечить минимальный транзит транспорта и проезд ключевых автомобилей в случае критического повреждения или разрушения мостов. Завершить эти работы могут в течение двух-трех месяцев.
Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".
Отвечая на вопрос о наличии резервного плана сообщения между берегами Киева на случай, если мосты перестанут функционировать, Бахматов отметил, что глобальных решений типа тоннелей пока нет, однако город уже перешел к практическому обустройству понтонов.
"Если говорить о концептуальных историях - туннелях и так далее - никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас - реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2-3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", - рассказал глава Деснянской РГА.
По его словам, речь идет именно о понтонных переправах, рассчитанных на минимальный транспортный транзит и проезд спецтранспорта и ключевых автомобилей.
В ночь на 17 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по мостам Киева. После атаки Северный и Южный мосты полностью перекрывали, а на других переправах были введены временные ограничения.
По состоянию на 18 ноября движение по Южному и Северному мостам удалось частично восстановить, однако в городе действуют существенные ограничения и временные схемы проезда:
Кроме того, с сегодняшнего дня, 18 ноября, с 13:00 по причинам безопасности и техническим причинам на Северном и Южном мостах в обоих направлениях временно отключили комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.