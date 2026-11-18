План "Б" для столичной логистики

Отвечая на вопрос о наличии резервного плана сообщения между берегами Киева на случай, если мосты перестанут функционировать, Бахматов отметил, что глобальных решений типа тоннелей пока нет, однако город уже перешел к практическому обустройству понтонов.

"Если говорить о концептуальных историях - туннелях и так далее - никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас - реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2-3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", - рассказал глава Деснянской РГА.

По его словам, речь идет именно о понтонных переправах, рассчитанных на минимальный транспортный транзит и проезд спецтранспорта и ключевых автомобилей.