У Києві по-новому працюватимуть світлофори під час хвилини мовчання: що зміниться

На першому етапі режим "Усім червоний" діятиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині столиці.

Щодня о 9:00 світлофори одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху. Це означатиме, що на визначених перехрестях на хвилину зупинятимуться автомобілі, пішоходи та велосипедисти.

О 9:01 світлофори знову працюватимуть у звичайному режимі.

На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт. Відтак водіям та пасажирам потрібно буде враховувати короткочасну зупинку руху на ділянках, де запровадять новий режим.

Що буде під час повітряної тривоги

Режим "Усім червоний" не застосовуватимуть під час повітряної тривоги.

Водночас оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух.

Про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятимуть через систему оповіщення.

У КМДА закликають щодня о 9:00 водіїв і пішоходів зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

При цьому правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін. Новий режим лише передбачає синхронну зупинку руху на визначених світлофорних об'єктах під час хвилини мовчання.