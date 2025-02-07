У Києві на платформі метро з’явились нові правила безпеки для пасажирів: деталі

У Київському метро тестують нові наліпки для безпеки пасажирів. Вони попереджають не заступати за обмежувальну лінію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".
У Київському метрополітені розпочали тестування нових інформаційних наліпок, які мають підвищити безпеку пасажирів. На платформі станції "Академмістечко" виведена наліпка, що попереджає людей не переходити обмежувальну лінію.
За інформацією метрополітена, цей крок є частиною постійної роботи над вдосконаленням інфраструктури для підвищення рівня безпеки у метрополітені.
Причиною багатьох нещасних випадків на коліях є порушення правил поведінки пасажирів, тому нові наліпки покликані нагадувати про необхідність бути обережними.
КП "Київський метрополітен" закликає пасажирів звертати увагу на нові попереджувальні знаки, дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, що у низці міст України метрополітен є значною частиною громадського транспорту, яким користуються дорослі та діти.