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В Киеве на платформе метро появились новые правила безопасности для пассажиров: детали

Фото: Наклейки на платформах метро (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киевском метро тестируют новые наклейки для безопасности пассажиров. Они предупреждают не заступать за ограничительную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

В Киевском метрополитене начали тестирование новых информационных наклеек, которые должны повысить безопасность пассажиров. На платформе станции "Академгородок" выведена наклейка, предупреждающая людей не переходить ограничительную линию.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

По информации метрополитена, этот шаг является частью постоянной работы над совершенствованием инфраструктуры для повышения уровня безопасности в метрополитене.

Причиной многих несчастных случаев на путях является нарушение правил поведения пассажиров, поэтому новые наклейки призваны напоминать о необходимости быть осторожными.

КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров обращать внимание на новые предупредительные знаки, соблюдать правила безопасности.

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МетроКиев