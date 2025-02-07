В Киеве на платформе метро появились новые правила безопасности для пассажиров: детали

В Киевском метрополитене начали тестирование новых информационных наклеек, которые должны повысить безопасность пассажиров. На платформе станции "Академгородок" выведена наклейка, предупреждающая людей не переходить ограничительную линию.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

По информации метрополитена, этот шаг является частью постоянной работы над совершенствованием инфраструктуры для повышения уровня безопасности в метрополитене.

Причиной многих несчастных случаев на путях является нарушение правил поведения пассажиров, поэтому новые наклейки призваны напоминать о необходимости быть осторожными.

КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров обращать внимание на новые предупредительные знаки, соблюдать правила безопасности.