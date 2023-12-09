У Києві планують запустити човниковий рух між закритими станціями метро

За його словами, інтервал руху між поїздами може становити до 30 хвилин.

Кандибор додав, що епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Він зазначив, що від кінця листопада на цьому проміжку фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту.

Він зазначив, що протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Очільник департаменту КМДА додав, що нині вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води. Наразі підтоплень вже немає, всі шість станцій сухі.

Закриття шести станцій метро

8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили. Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тому перегін закрили на ремонт.

В КМДА повідомили, що в столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там побільшає транспорту через закриття метро. Пізніше патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

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