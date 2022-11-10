В Києві планують демонтувати пам'ятники Щорсу та Ватутіну

"Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради", - написав Ткаченко.

За словами голови Центру досліджень політичних цінностей Олександра Донія, пам'ятники Ватутіна і Щорса демонтують.

"Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення - вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну", - відзначив Доній.