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В Киеве планируют демонтировать памятники Щорсу и Ватутину

Фото: в Киеве планируют демонтировать памятники Щорсу и Ватутину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее впоследствии, в официальном решении Совета", - написал Ткаченко.

По словам главы Центра исследований политических ценностей Александра Дония, памятники Ватутина и Щорса демонтируют.

"Только что завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину", - отметил Доний.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове демонтирован бюст российского поэта Александра Пушкина.

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