В Киеве планируют демонтировать памятники Щорсу и Ватутину

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее впоследствии, в официальном решении Совета", - написал Ткаченко.

По словам главы Центра исследований политических ценностей Александра Дония, памятники Ватутина и Щорса демонтируют.

"Только что завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину", - отметил Доний.