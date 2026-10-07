У Києві після вибуху частково зникло світло

Російські окупанти сьогодні, 7 жовтня, продовжують атакувати Київ з ночі. Після вибуху ввечері у частини жителів столиці зникло світло.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
Після 19:00 Повітряні сили повідомляли, що над столицею зафіксували російський реактивний безпілотник. Після того, як стався вибух, частина споживачів залишилася без електропостачання.
У мережі повідомляють, що уламки дрона могли впасти на лінію електропередачі.
Офіційної інформації про удар по енергетиці у Києві поки що немає. У КМВА станом на 19:33 лише повідомили про падіння уламків в Оболонському районі, через що спалахнули автомобілі.
Оновлено 19:47
Мер Віталій Кличко написав, що на правому березі Києва через проблеми з електропостачанням частково знеструмлено водопровідні насосні станції. Тож частина мешканців залишилася без води.
Енергетики вже працюють над відновленням.
Оновлено 20:38
Кличко розповів, що енергетики відновлюють електро- та водопостачання на правому березі Києва.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, у Києві та інших регіонах запровадили графіки відключень світла. Причиною стали російські удари по об'єктах енергетики, які почалися минулого тижня.
У ніч на 7 жовтня окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Однією з головних цілей ворога стали енергетичні об'єкти.