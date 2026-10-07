В Киеве после взрыва частично пропал свет

После 19:00 Воздушные силы сообщали о том, что над столицей зафиксировали российский реактивный беспилотник. После того, как прогремел взрыв, часть потребителей осталась без электроснабжения.

В сети сообщают о том, что обломки дрона могли упасть на линию электропередачи.

Официальной информации об ударе по энергетике в Киеве пока что нет. В КГВА по состоянию на 19:33 только сообщили о падении обломков в Оболонском районе, из-за чего загорелись автомобили.

Обновлено 19:47

Мэр Виталий Кличко написал, что на правом берегу Киева из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. Поэтому часть жителей осталась без воды.

Энергетики уже работают над восстановлением.

Обновлено 20:38

Кличко рассказал, что энергетики восстанавливают электро- и водоснабжение на правом берегу Киева.

Отключения света

Напомним, сегодня, 7 октября, в Киеве и других регионах ввели графики отключений света. Причиной стали российские удары по объектам энергетики, которые начались на прошлой неделе.