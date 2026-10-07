В Киеве после взрыва частично пропал свет

Российские оккупанты сегодня, 7 октября, продолжают атаковать Киев с ночи. После взрыва вечером у части жителей столицы пропал свет.
Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.
После 19:00 Воздушные силы сообщали о том, что над столицей зафиксировали российский реактивный беспилотник. После того, как прогремел взрыв, часть потребителей осталась без электроснабжения.
В сети сообщают о том, что обломки дрона могли упасть на линию электропередачи.
Официальной информации об ударе по энергетике в Киеве пока что нет. В КГВА по состоянию на 19:33 только сообщили о падении обломков в Оболонском районе, из-за чего загорелись автомобили.
Обновлено 19:47
Мэр Виталий Кличко написал, что на правом берегу Киева из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. Поэтому часть жителей осталась без воды.
Энергетики уже работают над восстановлением.
Обновлено 20:38
Кличко рассказал, что энергетики восстанавливают электро- и водоснабжение на правом берегу Киева.
Напомним, сегодня, 7 октября, в Киеве и других регионах ввели графики отключений света. Причиной стали российские удары по объектам энергетики, которые начались на прошлой неделе.
В ночь на 7 октября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Одной из главных целей врага стали энергетические объекты.