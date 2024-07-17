У Києві після вибухів сталася пожежа між будинком і навчальним закладом

У Дарницькому районі Києва під час повітряної атаки сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА .

Оновлено о 23:45. Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено, повідомив мер.

Оновлено о 23:40 . Кличко написав, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

У КМВА повідомили, що внаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

Перед тим він повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце", - написав Кличко.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами., БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.

У столиці пролунали потужні вибухи.

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