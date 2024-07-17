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У Києві після вибухів сталася пожежа між будинком і навчальним закладом

Середа 17 липня 2024 23:27
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У Києві після вибухів сталася пожежа між будинком і навчальним закладом Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Дарницькому районі Києва під час повітряної атаки сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце", - написав Кличко.

Перед тим він повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.

У КМВА повідомили, що внаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

Оновлено о 23:40. Кличко написав, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

Оновлено о 23:45. Наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено, повідомив мер.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами., БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.

У столиці пролунали потужні вибухи.

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